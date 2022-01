Record Freddy Adu van de tabellen geveegd in de MLS: jongste prof ooit

Freddy Adu was achttien jaar lang de jongste prof aller tijden. Desondanks kwam zijn carrière niet van de grond. Op zijn 32ste zit Adu zonder club nadat zijn contract bij het Zweedse Österlen onlangs afliep. Sinds vrijdag is Freddy Adu bovendien zijn record kwijt.

MLS-club Real Salt Lake maakte vrijdagavond bekend dat Axel Kei de A-kern komt versterken. Hiermee wordt Kei meteen de jongste profvoetballer in de geschiedenis van de MLS. De in 2007 geboren voetballer is amper 14 jaar en 15 dagen oud.

"Vorig seizoen heeft Axel bewezen dat hij een van de grootste offensieve talenten van dit land is. Hij koppelt koelbloedigheid aan fysieke kracht. Hij heeft alles om een veelscorer te gaan worden in deze competitie de komende jaren", klinkt het op de webstek.

We've got the youngest Homegrown in MLS?ref_src=twsrc%5Etfw">@MLS history. — Real Salt Lake (@realsaltlake) January 14, 2022