"Welke zot gaat Standard kopen voor 20 miljoen om er nog eens 50 miljoen schulden bij te krijgen?"

Standard zit in één van de moeilijkste periodes uit zijn bestaan. De Rouches krijgen maar geen lijn in hun organigram en aan de top zit een man die niet financieel krachtig genoeg is om de club uit het dal te halen.

Ex-speler Nico Delwalque zag Bruno Venanzi falen. ''Hij heeft nooit de juiste mensen op de juiste plaats gezet. Daniel Van Buyten en Michel Preud'homme waren overbetaald voor de job die ze moesten doen. Met Michel heb ik meermaals gepraat. Hij zei mij dat hij eigenlijk amper iets kon doen. Hij moest spelers halen voor 100.000 euro in de hoop ze nadien voor drie, vier of vijf miljoen euro te verkopen. Maar voor 100.000 euro krijg je geen toppers", zegt Delwalque bij HLN. ''Gaan ze op deze manier verder, dan gaat de club failliet", zucht Dewalque. ''Er is een schuldenberg van vijftig miljoen, dat weet ik van Lucien (D'Onofrio, red.) en François Fornieri die de club de voorbije zes maanden hebben onderzocht. Venanzi wil de club verkopen, maar welke zot gaat 20 miljoen op tafel leggen voor de club om er dan nog eens een schuldenberg van vijftig miljoen bij te krijgen? Niemand toch.""