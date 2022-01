Lille pakt puntje met zijn tienen, Atalanta drawt tegen Inter

Landskampioen Lille heeft 1-1 gelijkgespeeld op de 21ste speeldag van de Ligue 1. Inter kon in Italië niet scoren op bezoek bij Atalanta.

Sven Botman zette de bezoekers in Marseille al op het kwartier op voorsprong. Net na het half uur pakte Benjamin André twee gele kaarten in enkele minuten tijd.

Lille leek stand te houden, maar een kwartier voor tijd moest het met zijn tienen toch een tegendoelpunt toelaten. Dat kwam via Cengiz Ünder. Marseille is derde in de rangschikking met 37 op 60. Lille volgt pas op de tiende plaats met 29 op 60.

In de Italiaanse Serie A speelden Atalanta Bergamo en Inter Milan 0-0 gelijk. Inter ziet in de klassering Milan naderen tot op 2 punten, Atalanta is vierde in de stand.