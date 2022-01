Transfernieuws en Transfergeruchten 16/01: Darboe - Al Badaoui

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 16/01 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Darboe - Al Badaoui

Anderlecht zou volgens de Italiaanse media ook Ebrima Darboe willen van AS Roma

Hoopt Anderlecht op een dubbelslag te slaan bij AS Roma? Paars-wit heeft nog geen bevestiging gegeven dat er onderhandeld wordt over rechtsback Bryan Reynolds, maar de Italiaanse media laten weten dat ze wachten op een akkoord over twee spelers. (Lees meer)

Abdel Al Badaoui wordt door Waasland-Beveren gehuurd

Seraing nam afgelopen zomer afscheid van Abdel Al Badaoui, die naar Alcorcon in de Spaanse tweede klasse trok. Maar de aanvallende middenvelder is intussen al terug in België. Niet toevallig bij Waasland-Beveren, waar hij Jordi Condom terugvindt. (Lees meer)