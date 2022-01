Transfernieuws en Transfergeruchten 17/01: Eriksen

'Premier League-club biedt Christian Eriksen contract voor zes maanden aan'

De wegen van Inter en Christian Eriksen scheidden onlangs onherroepelijk nadat een defibrillator werd ingepland bij de Deense middenvelder, na zijn hartaanval op het EK. Eriksen onderhoudt in Zwitserland de conditie, maar zou volgens The Athletic weldra te zien kunnen zijn in de Premier League (Lees meer)