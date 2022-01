'Anderlecht probeert dubbele deal te sluiten met AS Roma' - Ook verdedigende middenvelder op weg naar Brussel?

Hoopt Anderlecht op een dubbelslag te slaan bij AS Roma? Paars-wit heeft nog geen bevestiging gegeven dat er onderhandeld wordt over rechtsback Bryan Reynolds, maar de Italiaanse media laten weten dat ze wachten op een akkoord over twee spelers.

Al dagen menen de Italiaanse media dat de deal met Reynolds rond is, maar dat wordt ontkend bij Anderlecht. Nu laten ze ook weten dat paars-wit zich heeft gemeld voor een tweede speler van AS Roma. Het gaat om Ebrima Darboe, een 20-jarige Gambiaanse middenvelder. Darboe zit momenteel op de Africa Cup, wat de onderhandelingen moeilijker zou maken. De verdedigende middenvelder heeft wel speeltijd nodig, want bij Roma kwam hij slechts in één competitiematch in actie. In de Conference League werd hij wel gebruikt.