OFFICIEEL: KAS Eupen huurt aanvallend ingestelde speler van Borussia Mönchengladbach

Offensieve versterking is een feit bij KAS Eupen. Het kan daarvoor terecht bij Mönchengladbach, de huidige nummer 12 uit de Bundesliga. Eupen weet daar de 22-jarige Torben Müsel los te weken, op huurbasis. Müsel vervoegt Eupen tot het einde van het seizoen.

Eupen kon wel vers bloed gebruiken. Vanwege de vele coronabesmettingen, maar ook gewoon op sportief vlak. Zeker omdat het voorin ook nog Issaac Nuhu geblesseerd zag uitvallen. Müsel moet zowat de vervanger worden van Nuhu in de periode dat laatstgenoemde aan de kant staat.

Müsel is een aanvallende middenvelder, die eventueel ook als tweede aanvaller kan uitgespeeld worden. De Duitser passeerde tijdens de jeugd in zijn thuisland de revue bij Obersülzen en Kaiserslautern. Bij die laatste ploeg stroomde hij door tot de A-kern, tot hij in 2018 met een vrije transfer naar Mönchengladbach trok.

Ook bij de Borussen zat de definitieve doorbraak er nog niet helemaal in, bij Eupen hoopt Müsel ongetwijfeld op meer speelminuten. Müsel is Duits jeugdinternational geweest, zijn huurovereenkomst met Eupen loopt tot 30 juni 2022.