'Royal Antwerp FC haalt oud-speler van Standard terug naar Jupiler Pro League'

Christian Luyindama speelde van 2017 tot 2019 in de Jupiler Pro League voor Standard. Een terugkeer naar 1A lijkt in de maak.

Afgelopen zomer trokken verschillende Belgische ploegen aan de mouw van Christian Luyindama van het Turkse Galatasaray.

Toen probeerde Royal Antwerp FC hem ook al te overtuigen om naar de Bosuil te komen, maar het bod was niet hoog genoeg. Ook Club Brugge zou interesse getoond hebben.

Volgens de Turkse journalist Salim Manav zou er nu wel een deal uit de bus komen met The Great Old. Het contract in Istanbul loopt nog tot midden 2024. De waarde van de Congolees wordt op 3 miljoen euro geschat.