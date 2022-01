'Bekerhelden worden nooit vergeten': Na vertrek De Camargo nog amper vier basispionnen uit bekerfinale actief bij Malinwa

'Bekerhelden worden niet vergeten', klonk het de voorbije week tot twee keer toe bij KV Mechelen. Met Joachim Van Damme en Igor De Camargo vertrokken twee spelers die op 1 mei 2019 geschiedenis schreven, door als tweedeklasser de bekerfinale te winnen tegen torenhoog favoriet AA Gent.

Het was nochtans AA Gent dat vroeg in de wedstrijd op voorsprong kwam via Jean-Luc Dompé. Via goals van Nikola Storm en German Mera won Malinwa naast de titel in 1B ook de Croky Cup. Hoe vergaat het de veertien Malinwa-spelers die geschiedenis schreven?

Basiselftal

Igor De Camargo (38)

Periode bij KV Mechelen: 2018-januari 2022

Momenteel actief bij: RWDM

Arjan Swinkels (37)

Periode bij KV Mechelen: 2018-2020

Momenteel actief bij: Esperanza Pelt (Derde Amateur)

Joachim Van Damme (30)

Periode bij KV Mechelen: 2018-januari 2022

Momenteel actief bij: Standard

Thibault Peyre (29)

Periode bij KV Mechelen: januari 2019-?

Momenteel actief bij: KV Mechelen

Michael Verrips (25)

Periode bij KV Mechelen: 2018-2019

Momenteel actief bij: Fortuna Sittard

Seth De Witte (34)

Periode bij KV Mechelen: 2010-2019

Momenteel actief bij: Lokeren-Temse (Tweede Amateur)

Clément Tainmont (35)

Periode bij KV Mechelen: januari 2018-2020

Momenteel actief bij: Excelsior Moeskroen (1B)

Lucas Bijker (28)

Periode bij KV Mechelen: 2018-?

Momenteel actief bij: KV Mechelen

Rob Schoofs (27)

Periode bij KV Mechelen: 2017-?

Momenteel actief bij: KV Mechelen

Nikola Storm (27)

Periode bij KV Mechelen: 2018-?

Momenteel actief bij: KV Mechelen

German Mera (31)

Periode bij KV Mechelen: januari 2018-2019

Momenteel actief bij: Junior FC (Colombia)

Wisselspelers

Gustav Engvall (25)

Periode bij KV Mechelen: 2018-?

Momenteel actief bij: KV Mechelen

Alexander Corryn (28)

Periode bij KV Mechelen: 2018-2020

Momenteel actief bij: Cercle Brugge

Tim Matthys (38)

Periode bij KV Mechelen: 2014-2019

Momenteel actief bij: gestopt (Advisor sports director bij Anderlecht)