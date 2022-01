Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 22!

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we deze week Schmidt, die met een aantal prima reddingen nog erger wist te voorkomen op bezoek bij Club Brugge voor een matig STVV. Verdediging Achterin kiezen we voor drie interessante spelers. Munoz was van goudwaarde achterin én leverde een assist af, Engels stond prima te verdedigen bij Antwerp en Hoedt was een sterkhouder bij Anderlecht. Middenveld Op het middenveld kiezen we voor Vormer, die iets lager op het veld beter rendeerde dan ooit te voren. Ook Hotic was van belang bij die andere ploeg uit Brugge, Hjulsager een drijvende kracht bij de Buffalo's. Aanval Op de flanken posteren we woelwater Ito, die alweer van belang was voor Genk. Ook Mbayo (2 goals) deed van zich spreken tegen zijn ex-club. In de spits scoorden ook Frey en Undav elk twee keer. Dat levert dan onderstaand elftal op: