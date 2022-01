Union-doelman Anthony Moris klaar voor vier topmatchen: "Ideale tests om te kijken of we als groep gegroeid zijn"

Union kwam op het veld van Seraing niet meer in de problemen. De 0-2-ruststand werd door tien Unionisten nog opgedreven tot 0-4. Anthony Moris hield voor de negende keer dit seizoen zijn netten schoon.

"Die vroege kans van Maziz was het kantelpunt. Met dank aan Bart Nieuwkoop incasseerden we daar geen tegendoelpunt, wie weet hoe de match anders zou verlopen zijn", vertelt Union-doelman Anthony Moris. "Daarna hebben we de wedstrijd perfect afgemaakt door hun defensieve fouten af te straffen. Na die 0-3 weet je dat het voor hen héél moeilijk zou gaan worden."

Opdracht volbracht dus voor Union, alweer. De Brusselaars tellen nog steeds zeven punten meer dan dichtste achtervolger Club Brugge. Een ideale buffer voor het zware vierluik dat Moris en co te wachten staat. Union treft achtereenvolgens Racing Genk (thuis), Club Burgge (uit), Anderlecht (thuis) en Antwerp (uit).

"Iedereen zegt dat het zware wedstrijden gaan worden, maar ach... die moeten ook gespeeld worden. Ik ben vooral blij met dit soort wedstrijden. Dat zijn goede tests om te kijken of we als ploeg stappen hebben gezet in de voorbije maanden", besluit Anthony Moris, de Luxemburgse doelman van Union.