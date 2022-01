Gilles Dewaele voorgesteld bij Standard: "Dat is mijn grootste troef, ik stop nooit"

Donderdagmiddag heeft Standard aanwinst Gilles Dewaele die overkwam van KV Kortrijk officieel voorgesteld.

Dewaele ruilde KV Kortrijk voor Standard en mocht tegen Anderlecht meteen de volle negentig minuten meespelen. "Dit was een gemakkelijke keuze voor mij. Op het vlak van bijvoorbeeld infrastructuur is het verschil met KV Kortrijk enorm. Standard is een van de grootste clubs in België. Het is een eer voor deze club te spelen", zei Dewaele.

De positie van Standard in de rangschikking deert hem niet. "We staan niet waar we zouden moeten staan. Maar ik houd van grote uitdagingen, daarom ben ik ook naar hier gekomen. Ik ben niet bang van deze situatie. Ik weet dat we samen mooie dingen gaan realiseren."

Met Luka Elsner heeft hij een oude bekende van KV Kortrijk als trainer. "Het is een voordeel de oefeningen op training en het spelsysteem al te kennen. Ik moet me juist nog aanpassen aan mijn nieuwe ploegmaats."

Elsner gaf Dewaele nog wat advies mee. "De coach vroeg me om me te tonen en te bewijzen dat ik mijn plaats heb in deze club door nog meer agressiviteit aan de dag te leggen. Ik wil mijn uithoudingsvermogen, snelheid, defensieve en offensieve kwaliteiten tonen. Ik wil goede voorzetten en assists geven, dat is belangrijk. Bij Standard is het spel aanvallender, denk ik. Dat biedt meer kansen om voorzetten te geven en te scoren. Mijn grootste troef is dat ik veel loop. Ik stop nooit."