UPDATE: Waasland-Beveren laat huurling vervroegd terugkeren naar Kortrijk dat hem definitief doorstuurt naar ex-club

Waasland-Beveren heeft zich al geroerd op de transfermarkt. Het laat nu een huurling van Kortrijk terugkeren naar de club waar hij eigendom van is: de Waaslanders nemen afscheid van Nihad Mujakić. Zijn passage op de Freethiel is geen succes gebleken.

Waasland-Beveren is al de derde club waar Kortrijk Mujakić aan uitleende. Nadat KVK de Bosniër in januari 2019 wegplukte bij Sarajevo, volgde een uitleenbeurt aan zijn ex-club en hierna aan het Kroatische Hajduk Split. In augustus van 2021 vond Kortrijk een oplossing in België: Mujakić trok op huurbasis naar Waasland-Beveren.

Daar zou de centrale verdediger in principe spelen tot de zomer van 2022. Zijn verblijf in het Waasland zou uiteindelijk niet zo lang duren. "Nihad Mujakić trekt de deuren van de Freethiel achter zich dicht. Waasland-Beveren legde de Bosniër deze zomer voor een jaartje vast, maar aan deze huurperiode komt nu vervroegd een einde", klinkt het in een mededeling. Mujakić kwam slechts in zeven wedstrijden in actie voor Waasland-Beveren.

Nihad Mujakic verlaat de Freethiel. Nog veel succes in je verdere carrière, Nihad! 💛💙🦁

UPDATE: Het is inmiddels ook duidelijk geworden dat Kortrijk een akkoord bereikt heeft over een definitieve transfer. Mujakić vertrekt nu definitief naar FK Sarajevo, de ploeg van zijn herkomst.