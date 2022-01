Geen nieuw contract bij KV Kortrijk voor verdediger? "Laatste maanden zullen verschil niet maken"

Lucas Rougeaux is sinds het vertrek van Gilles Dewaele naar Standard de grote man op de rechtsachter bij KV Kortrijk.

De 27-jarige verdediger is echter einde contract bij de Kerels. Hij speelt er zijn zesde seizoen. “Er zijn gesprekken geweest, maar er kwam nog geen voorstel”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Ik wil graag langer blijven, maar het lijkt niet de intentie van de club. Of ik hoop hun mening te veranderen de laatste maanden? Ik ben hier nu al zes jaar, die laatste maanden zullen het verschil niet maken. Toch ga ik het beste van mezelf geven.”

Hij wil zich dan ook blijven geven in de laatste maanden. “Tot mijn laatste dag blijf ik een clubspeler. Zes jaar is een eeuwigheid in een carrière. Ik wil die periode op een mooie manier afsluiten en wie weet zelfs nog verlengen.”