OFFICIEEL: STVV stuurt Japanner op huurbasis naar FC Magdeburg

STVV betaalde in 2019 1,5 miljoen om Tatsuya Ito weg te plukken bij Hamburg. In Haspengouw kon Ito zich niet ontpoppen tot certitude. Onder Bernd Hollerbach kwam de Japanner dit seizoen niet verder dan vier korte invalbeurten in de Jupiler Pro League.

STVV zocht en vond een oplossing voor de 24-jarige flankaanvaller. FC Magdeburg huurt Tatsuya Ito voor de rest van het seizoen. Magdeburg staat na 21 speeldagen riant aan de leiding in de 3. Liga, de Duitse derde klasse. Mede door de komst van Ito wil Magdeburg promotie naar de Tweede Bundesliga bewerkstelligen. In 2,5 seizoenen STVV scoorde Tatsuya Ito een keer in 22 officiële wedstrijden. 𝗚𝗢 𝗙𝗢𝗥 𝗜𝗧 🤞 l Tatsuya Ito trekt, op huurbasis, voor de rest van dit seizoen naar @1_FCM



See you soon Ito-san! 👋



