Operatie Propere Handen: KBVB zet samenwerking met keeperstrainer (voorlopig) stop

Erwin Lemmens is een van de 56 personen die bij justitie zijn verhaal moet doen over zijn aandeel in Operatie Propere Handen.

Erwin Lemmens (45) is sinds 2012 aan de slag als keeperstrainer van de Rode Duivels. Spijtoptant Dejan Veljkovic vertelde dat Erwin Lemmens tussen 2013 en 2014 voor meer dan 50.000 euro ontving via illegale constructies. Een deel van het loon, waarop dus geen belastingen op betaald moest worden, werd gestort via een Cypriotisch bedrijf van Dejan Veljkovic, een van de spilfiguren in Operatie Propere Handen.

Lemmens moet zich weldra voor het gerecht komen verdedigen voor witwassen en valsheid in geschrifte.

HLN weet dat Erwin Lemmens intussen op non-actief is gezet door de bond. In afwachting van een uitspraak door het gerecht zal Lemmens geen keeperstrainer meer zijn van de Rode Duivels. Een vervanger wordt voorlopig niet opgetrommeld, met Inaki Vergara beschikt Roberto Martinez nog over een keeperstrainer in zijn staff.