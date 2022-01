Philippe Clement ziet nog werk in Monaco: "We kunnen nog veel verbeteren"

Zondag nemen AS Monaco en Philippe Clement het op tegen Montpellier. Een lastige wedstrijd volgens de trainer van AS Monaco.

Op de persconferentie naar aanloop van het treffen tussen Monaco en Montpellier, keert Clement maar al te graag even terug naar vorige week toen Clermont Foot met 4-0 verslagen werd. De Franse pers zag dat Clement daar verschillende formaties hanteerde.

"De keuze van je systeem hangt af van de spelers die je beschikbaar hebt en hun kwaliteiten. Ik bouw graag een team waarin de spelers kunnen laten zien wat ze kunnen. Ik wil een team hebben dat in staat is om te kunnen omschakelen in de manier van spelen, ruimte zoekt en veel aanvalt. Maar geen systeem opleggen waarbij ze in een keurslijf worden gedwongen ", verklaarde Clement.

Met een zeer jonge groep onder zijn hoede (zoals Tchouaméni, Diop en de Belg Eliot Mataz), blijft Clement op zijn hoede. Al heeft hij wel al goede dingen gezien, maar: "Er zijn nog veel verbeterpunten met dit team, we moeten kalm blijven."

"Ik zag vanaf de eerste dag dat de wil om het goed te doen heel sterk aanwezig was. Ik zie dat de dingen die we vragen op training, uitgevoerd worden tijdens de wedstrijd. Maar er is nog wel werk aan de winkel. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht dat de groep zich zo snel zou aanpassen", klinkt het.

Momenteel staat AS Monaco op de 6e plaats in de Ligue 1, maar het bestuur wil meer. En Clement ook: "We mogen niet tevreden zijn met die zestde plaats en beter ambiëren", besluit hij ambitieus.