RWDM (met De Camargo) wint eerste match van 2022 in 1B van Lommel

RWDM en Lommel SK trapten 2022 op gang in 1B. Het duel draaide uit op een overwinning voor RWDM.

Krijgen we er volgend jaar nog een Brusselse ploeg bij in 1A? De kans is alleszins niet onbestaande. RWDM toonde zich de afgelopen transferperiode al actief door Igor De Camargo weg te plukken bij KV Mechelen en heeft duidelijk haar zinnen gezet op de tweede plaats in het klassement.

Met een overwinning tegen Lommel zouden ze in de stand ook naar de tweede plaats in het klassement klimmen, twee puntjes voor Waasland-Beveren.

In een wedstrijd die weinig om het lijf had, wist RWDM tweemaal te prikken aan het einde van beide helften. Op slag van rust kreeg RWDM een penalty nadat Claes gehaakt werd, Rommens zette om.

Op het einde van de wedstrijd werd Mata het straatje ingestuurd door Rommens. De invaller twijfelde niet en zette de 2-0 eindstand op het bord. Voor Lommel is het een nieuwe dreun, ze zijn bezig aan een deprimerende reeks van 3 op 27.