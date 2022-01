Bruno Versavel was ooit ploegmaat van een jonge Marco Materazzi: "Voor elke match sloeg hij zijn voetbalschoenen tegen zijn voorhoofd"

Bruno Versavel (54) bouwde een mooie carrière uit bij KV Mechelen en Anderlecht. In de herfst van zijn loopbaan ging hij een half seizoen aan de slag bij Perugia. Daar was ene Marco Materazzi zijn ploegmaat.

Marco Materazzi is en blijft bekend als 'ontvanger' van de kopstoot van Zinedine Zidane, in de WK-finale van 2006. De bikkelharde Italiaanse verdediger had weinig fraaie dingen over de zus van Zidane gezegd, waardoor de spelmaker van de Fransen uitgerekend in zijn afscheidsmatch compleet door het lint ging. Uiteindelijk zou Italië na strafschoppen het WK winnen. Na 120 minuten gaf het scorebord aan, dankzij doelpunten van kemphanen Zidane en Materazzi.

In HNB vertelt Bruno Versavel onder meer over hoe hij bij Perugia de kleedkamer deelde met de jonge Marco Materazzi. Ook als jonge knaap hield Materazzi er vreemde gewoontes op na. "Ik kan goed begrijpen dat Zidane het ooit met hem aan de stok kreeg. Bij Perugia was hij nog heel jong, maar ook toen al was hij compleet gek", vertelt de 28-voudige international.

"Ik weet nog goed hoe hij, om zich op te laden, voor elke match zijn voetbalschoenen keihard tegen zijn voorhoofd sloeg. Tot de afdruk van zijn studs erin stonden. Materazzi aanvaardde mij, omdat mijn vrouw Frans kon spreken tegen zijn vriendin. Maar tegen Marc Emmers zette hij zich meteen af."