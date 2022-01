Prins Abdullah laat Beerschot niet vallen bij eventuele degradatie: "Het stopt niet in 2022. Misschien begint het pas"

Beerschot heeft stilaan een mirakel nodig om ook volgend seizoen nog in de Jupiler Pro League te voetballen. Eerder deze week zat de Beerschot-top in Genève samen met United World, het concern van hoofdaandeelhouder prins Abdullah. Een eventuele degradatie verandert niets aan de plannen.

"De prins is een echt voetbaldier. Hij is nog steeds enthousiast over de clubwerking, maar tegelijkertijd ook teleurgesteld in de resultaten. Destijds zijn er duidelijke afspraken gemaakt voor de lange termijn. Het Beerschotverhaal stopt écht niet in 2022, misschien begint het pas", aldus voorzitter Francis Vrancken in Het Laatste Nieuws.

"Of we failliet zouden zijn zonder zijn geld? Als het Belgisch voetbal geen investeerders heeft, zouden er van de 26 profclubs wellicht 21 failliet gaan", stelt ondervoorzitter Walter Damen. "Als Antwerp Gheyens niet heeft, is Antwerp failliet. Zonder Coucke en Vandenhaute is Anderlecht failliet. Zo kan ik lang voortgaan. Hoe dan ook: een faillissement gaan de eigenaars nooit toestaan. Maar als Beerschot zonder investeerders zit, kunnen we met onze inkomsten alleen meedraaien in amateur of onderin in 1B."

Tot slot: is Francis Vrancken niet jaloers op de buren uit Antwerp? "Neen, dat is een heel ander businessmodel. Volgens mij geeft het niet zoveel voldoening om zo'n exuberante sommen erin te steken."