Transfer voor Bryan Reynolds komt dichterbij: niet Anderlecht, maar wel andere Belgische club staat dicht bij akkoord met AS Roma

Volgens Fabrizio Romano staat Reynolds dicht bij een uitleenbeurt aan KV Kortrijk. Zo zouden de Kerels en AS Roma op het punt staan om een akkoord te bereiken over de rechtsback van de Italiaanse topclub.

Wel één bemerking. Volgens onze informatie is er nog geen akkoord met KV Kortrijk en duwt er nog een andere Belgische club door voor Reynolds.

AS Roma and Kortrijk are set to reach an agreement for Bryan Reynolds move on loan. Player prepared to accept after negotiations opened four days ago. 🇺🇸🇧🇪 #ASRoma



No Anderlecht, no MLS comeback. Reynolds is now set to join Kortrijk. https://t.co/iNqgQ3JbVW