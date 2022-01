Cameron Humphreys met grote revanchegevoelens naar Cercle Brugge: "Die heenmatch..."

Zulte Waregem trekt vanavond laat naar Cercle. De wil om revanche voor de heenmatch te nemen op Jan Breydel is gigantisch groot.

Op een half uur van het einde stond Zulte Waregem in de heenmatch tegen Cercle Brugge nog 2-0 voor, maar het werd uiteindelijk nog 2-4. “We hebben een en ander recht te zetten, want die nederlaag heeft heel veel pijn gedaan en ging ons niet in de koude kleren zitten”, zegt Humphreys aan Het Nieuwsblad.

Die wedstrijd bleef een hele tijd hangen bij Essevee. “Dat merkte je ook in de periode na die wedstrijd. Nadien bleef een overwinning een tijdje uit en werd er telkens weer naar die wedstrijd verwezen. Dat zorgde voor heel wat stress.”

“Dat is nu heel wat minder, want we hebben de negatieve spiraal uiteindelijk wel kunnen keren en hebben de rug gerecht. Het is niet zo dat er in de kleedkamer deze week elke dag over die heenmatch gesproken werd, maar bij mij zit die wedstrijd wel nog ergens in mijn achterhoofd. Tijd voor revanche.”