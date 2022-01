Emond duidelijk: "Standard staat niet op zijn plaats, maar heb er vertrouwen in"

Standard wil er de komende weken opnieuw gaan staan. Daartoe rekent het ook op de diensten van Renaud Emond, die terugkeerde naar Sclessin.

"Het is een heel andere situatie om nu voor het behoud te spelen dan toen ik vertrok bij Standard", aldus Renaud Emond.

Ontgoocheld

"Ik heb de matchen gevolgd vanuit Nantes. Als supporter was ik enorm ontgoocheld. De club staat niet op zijn plaats, maar ik heb er vertrouwen in dat we snel opnieuw hoger zullen raken."

"Met de andere nieuwkomers kunnen we voor een nieuwe dynamiek zorgen. Dit kampioenschap is nog niet voorbij en er zijn nog heel wat wedstrijden, het punt tegen Anderlecht was een goed punt."