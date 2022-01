Zlatan Ibrahimovic geeft transferadvies aan Kylian Mbappé: "Ik zou naar daar gaan"

De kans dat Kylian Mbappé volgend seizoen nog voor Paris Saint-Germain speelt lijkt met de dag kleiner te worden.

PSG wil Kylian Mbappé heel graag aan boord houden en heeft daar heel veel centen voor over, maar de Fransman lijkt niet geneigd om daarop in te gaan.

Zlatan Ibrahimovic liet weten dat Mbappé bij hem langs kwam voor advies. “Hij vroeg me ernaar en ik antwoordde: 'Als ik jou was, zou ik naar Real gaan'”, zegt Ibrahimovic aan L’Equipe.

“Zelf had ik de kans om voor verschillende teams uit verschillende landen te spelen. Dat heeft me geholpen om te groeien als speler. Het is gemakkelijk om je hele loopbaan in eigen land te spelen.”

Volgend de Zweed moet Mbappé dus naar het buitenland om te groeien als speler. Uit zijn comfortzone zeg maar, al is voetbal natuurlijk ook veel meer dan alleen maar een sportieve keuze.