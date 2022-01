Geen Real Madrid: Januzaj heeft nieuwe deal beet

Adnan Januzaj doet het heel goed in Spanje en had zelfs interesse gewekt van Real Madrid. Real Sociedad wou hem wel heel graag houden en is daar ook in geslaagd.

El Mundo Deportivo meldt vandaag dat Januzaj een akkoord bereikt heeft met de club om zijn contract te verlengen. Hij tekent een nieuwe verbintenis voor drie jaar. De 26-jarige aanvaller is wel geen onbetwist titularis bij zijn club, maar daar zien ze hem wel uitgroeien tot een sterkhouder. Hij scoorde dit seizoen vier keer en gaf drie assists in 30 matchen over alle competities. Hij hoopt via Sociedad ook een selectie voor het WK in Qatar af te dwingen.