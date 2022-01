Verstraete is open en eerlijk: "Ik had liever gehad dat een rijke West-Vlaming de club had gekocht"

Antwerp FC won afgelopen vrijdag met 1-2 op het veld van KV Oostende. Voor Birger Verstraete was het een héél speciale wedstrijd. Al is de band tussen de Oostendenaar en zijn jeugdclub toch niet meer dezelfde.

Birger Verstraete zette niet alleen de eerste stapjes als voetballer bij KV Oostende, maar zijn ouderlijk huis kijkt ook simpelweg uit op het Albertpark. “Ik volg KVO ook nog steeds op de voet en kijk naar elke wedstrijd.”

“KV Oostende was een echte volksclub”, aldus de middenvelder in Het Laatste Nieuws. “Nu is dat niet meer het geval. Na de overname zijn ze een stukje ziel kwijtgeraakt. Toen ik er nog jeugdtrainer was zat het er vol met Oostendenaren van in de buurt.”

Na de overname is KV Oostende een stukje ziel kwijtgeraakt

Verstraete kijkt dan ook met heimwee terug op die periode. “Na de komst van de Amerikanen is het business geworden. Ze zijn de baas, dus ze doen wat ze willen. Ik vind dat oprecht spijtig. Ik had liever gehad dat een rijke West-Vlaming de club had gekocht.”