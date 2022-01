Vanaf dit weekend opnieuw supporters in de tribunes: "Tot 70 procent gevuld, enkel thuisfans, geen drank"

Vanaf komend opnieuw worden er opnieuw fans toegelaten in de Belgische voetbalstadions. De Pro League maakte maandagmiddag de modaliteiten bekend. Voorlopig zijn enkel thuisfans welkom. Eten en drank worden bovendien niet toegelaten.

Het werd afgelopen vrijdag op het Overlegcomité al duidelijk dat door de invoering van de coronabarometer opnieuw fans zouden worden toegelaten in onze stadions. Dat is effectief vanaf aanstaande vrijdag het geval.

Maandagmiddag maakte de Pro League de exacte modaliteiten bekend. In fase rood van de coronabarometer is het mogelijk om tot 70 procent van de stadioncapiciteit toe te laten. De supporters moeten evenredig verdeeld worden over alle tribunes, mondmaskerplicht en coronapas zijn nog steeds verplicht.

Daarnaast zijn voorlopig enkel geopend voor thuissupporters en geldt er nog steeds een drankverbod in de stadions.