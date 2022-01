Twee beloftenploegen (geen verrassing) lijken nu al op weg naar 1B: met drie voor twee belangrijke resterende plaatsen

Volgend seizoen mogen er vier beloftenteams aantreden in 1B. De jeugdwerking van een paar grote ploegen wreef meteen in de handen, want een betere competitie om hun jeugd klaar te stomen, betekent straks ook meer doorstroming normaal gezien. De machtsverhoudingen zijn intussen al duidelijk...

Zonder heel grote verrassingen zijn twee teams straks al zeker dat ze in 1B zullen mogen aantreden. En niet toevallig zijn dat Genk en Anderlecht, al jaren geroemd als de twee beste jeugdwerkingen van het land. Beide ploegen hebben 11 matchen gespeeld en hebben daarin elk één keer gelijkgespeeld (Genk tegen Club, Anderlecht tegen Gent) en tien keer gewonnen.

Levensbelangrijk

Met beide 31 punten hebben ze al een voorsprong van 6 en 10 punten op Standard en Gent die respectievelijk twee en één matchen meer gespeeld hebben. Club Brugge hinkt wat achterop met 19 punten, maar heeft nog maar 10 matchen gespeeld en is ook actief in de prestigieuze Youth League. Maar daar speelt ook Genk in - weliswaar tegen iets minder grote namen - en won ook daar tot nu toe al zijn matchen.

Genk en Anderlecht zijn de twee ploegen die het meeste op hun jeugd inzetten, al maken Club en Standard een inhaalbeweging. Zeker in Neerpede, waar ze van hun academie nog meer hun stokpaardje gemaakt hebben, mede door de omstandigheden. De jeugd moet de toekomst vormen van de club en het doel is om er jaarlijks twee-drie te laten doorschuiven. Ze investeren daar enorm veel geld in, maar nu de concurrentie groter is geworden door de iets betere financiële situatie is het voor de jeugd iets moeilijker om speelminuten te krijgen.

Met drie voor twee plaatsen

1B moet hen fysiek harder maken. Spelen tegen ervaren jongens die hen fysiek zullen uitdagen, moet de stap naar het A-team kleiner maken. Technisch steken de jongens van Genk en Anderlecht er immers bovenuit. Ook Club en Standard stomen veel van die jongens klaar. Blauw-zwart plukte intussen al de vruchten van de geïntesiveerde inspanningen op jeugdvlak. Jongens als De Ketelaere, Van Der Brempt, Sandra, Mbamba en Audoor zitten al bij de A-kern. Voor het eerst sinds lang stromen er zoveel jeugdproducten door bij Club.

Voor de laatste twee plaatsen in de top vier wordt het dus knokken tussen Standard, Gent en Club Brugge. Gisteren won Anderlecht nog met 0-3 op het veld van de Rouches, Genk klopte Antwerp met duidelijke 1-4-cijfers. 't Is duidelijk dat die twee er bovenuit steken. Eén van de andere drie gaat bijzonder ontgoocheld zijn als ze 1B niet halen. Toekomstgericht wordt het immers cruciaal.