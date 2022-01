Christian Eriksen traint mee met Jong Ajax: "Zo snel mogelijk mijn mannetje staan"

Christian Eriksen kreeg in december groen licht om opnieuw te voetballen nadat hij maandenlang gerevalideerd had. Tijdens het EK kreeg Eriksen een hartstilstand. Hij werd een defibrillator ingepland en moest zijn contract bij Inter ontbinden. Met dat toestelletje mag je in Italië niet als prof voetballen.

Volgens verschillende geruchten gaat Eriksen aan de slag bij Brentford in de Premier League. Hij zou er al medische proeven hebben afgelegd.

Tot alles in orde is traint Eriksen mee met Jong Ajax. “Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn. Bij Ajax ken ik de mensen, voelt het als thuiskomen omdat ik hier zo lang ben geweest. Alle faciliteiten zijn hier aanwezig en bij Jong Ajax kan ik op hoog niveau in groepsverband trainen”, klinkt het bij de Deen.

“Dat is voor mij op dit moment de perfecte basis. Ik wil zo snel mogelijk mijn topconditie bereiken. Als ik een club vind, wil ik daar zo snel mogelijk mijn mannetje kunnen staan.”

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.