'Club Brugge wil spits wegkapen voor neus van Gent én Anderlecht'

De kans dat een Franse spits in Italiaanse loondienst deze winter nog kiest voor een Belgisch avontuur wordt steeds groter.

AA Gent en Anderlecht waren al geïnteresseerd, maar nu is ook Club Brugge in de dans gesprongen voor Gabriel Charpentier.

Drie Belgische clubs

De 22-jarige Franse spits wordt dit seizoen uitgeleend door Genoa aan Frosinone, maar zou andere aanbiedingen kunnen krijgen.

Volgens Tuttomercatoweb zou het kunnen gaan over een wintertransfer, in plaats van een deal komende zomer. In Genoa ligt Charpentier nog tot juni 2023 onder contract.