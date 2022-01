'Spaanse tweedeklasser wil centen samenrapen om speler van Anderlecht over te nemen'

RSC Anderlecht heeft nog altijd een resem aan spelers op overschot waarvoor een oplossing gezocht moet worden.

Eén van hen is Mohammed Dauda. Hij wordt momenteel door Anderlecht verhuurt aan het Spaanse Cartagena. De tweedeklasser is tevreden over de prestaties van de spits en zou hem graag ook overnemen van Anderlecht.

Volgens La Verdad bedraagt die prijs 500.000 euro. Dat is veel geld voor een ploeg met een budget van amper 8 miljoen euro. Anderlecht betaalde 200.000 euro voor Dauda.

Toch willen de Spanjaarden de nodige centen bij elkaar halen om de speler, die nog tot midden 2023 bij Anderlecht onder contract ligt, binnen te halen.