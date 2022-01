📷 Vraagtekens bij selectie van Schreuder bij Club Brugge: Waarom ontbreekt hij?

Club Brugge heeft de selectie voor de topper van donderdag tegen Union SG bekendgemaakt.

Jack Hendry ontbreekt voor het duel tegen de competitieleider. Hij is geschorst na zijn rode kaart van afgelopen weekend tegen Standard.

Ook Tajon Buchanan is er niet bij. Hij speelt niet mee door interlandverplichtingen. Volgens blauwzwart doet hij de volgende vier matchen niet mee.

Opvallend is dat José Izquierdo opnieuw niet in de selectie is opgenomen. Nochtans laat hij op training een vrij gretige indruk na.