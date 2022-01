AC Milan heeft 'de nieuwe Vlahovic' beet: 18-jarig Servisch toptalent moet straks goals gaan scoren voor Rossoneri

AC Milan heeft zich versterkt met Marko Lazetic, een 18-jarige spits van Rode Ster Belgrado en in de Servische pers al gebombardeerd tot de nieuwe Dusan Vlahovic. Hij wordt tot het einde van het seizoen de derde spits van de Rossoneri.

Milan had eerst zijn pijlen gericht op Pietro Pellegri, maar AS Monaco wou niet meewerken aan de deal. Daarna ging men snel over naar Lazetic en de deal is nu helemaal rond. Ze betalen 5 miljoen euro voor de tiener aan Rode Ster Belgrado, dat ook een percentage krijgt op een doorverkoop.

Hij leek eerst op weg naar Torino, maar AC Milan handelde sneller. Lazetic maakte zijn debuut in de hoogste klasse in 2020 en scoorde 4 keer in 14 matchen in zijn eerste seizoen bij Graficar Beograd. Bij Belgrado scoorde hij één keer.