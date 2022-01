Atletico Madrid plukt ervaren middenvelder weg bij Valencia

Atletico Madrid gaat shoppen bij concurrent Valencia.

Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano heeft Daniel Wass vandaag nog een nieuwe club. De 32-jarige middenvelder van Valencia zou naar Atletico Madrid gaan. Vandaag staan zijn medische testen op het programma, waarna hij zijn contract mag tekenen. Het zou een contract zijn voor anderhalf jaar. Atletico Madrid betaalt Valencia 2,5 miljoen euro voor de Deense middenvelder. In 2018 betaalden ze er zelf nog zes miljoen euro voor.

Wass speelde dit seizoen maar liefst 21 keer voor Valencia. In totaal speelde hij al 152 wedstrijden voor de club. Verder speelde hij ook 136 keer voor Celta Vigo, dus ervaring in de Spaanse competitie heeft Wass met hopen. Ook speelde de Deense middenvelder voor Thonon Évian Grand Genève FC, Bröndby IF en Fredrikstad FK. Op zijn 32ste zal hij dus voor het eerst bij een echte topclub aan de slag gaan.