Genk stuurt middenvelder voor de rest van het seizoen naar Zwitserland

KRC Genk laat middenvelder Bastien Toma het seizoen afmaken in Zwitserland, bij Sankt Gallen. De Zwitser kwam bij Genk nog amper aan de bak.

"Bastien Toma (22) keert terug naar Zwitserland. De middenvelder speelt de rest van het seizoen op huurbasis voor FC Sankt Gallen, zonder aankoopoptie. Bastien kwam in de zomer van 2020 over van FC Sion en heeft een lopend contract tot midden 2024. Hij kwam dit seizoen minder aan spelen toe", klinkt het bij Genk.

Toma speelde slechts mee in vijf competitiewedstrijden en tien wedstrijden in totaal dit seizoen. Hij heeft nog een contract tot medio 2024 in Genk.