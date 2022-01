Bryan Reynolds over bijna-transfer naar Anderlecht én interesse van Club Brugge: "Achteraf gezien was Club een betere keuze geweest"

Bryan Reynolds is uiteindelijk speler van KV Kortrijk geworden. De West-Vlamingen lenen hem een half jaar van AS Roma. De Amerikaan stond eerder hoog op het lijstje van Anderlecht. "Maar daar moest Murillo eerst vertrekken."

En de rechtsachter had nog een onthulling te doen bij zijn voorstelling bij Kortrijk. "Voor ik naar Rome ging, had Club Brugge vergaande interesse in me. Ik kon toen naar Rome, Juventus, AC Milan, Inter, Club Brugge, Marseille, ... Ik had veel opties", klinkt het bij HLN. "Club Brugge was misschien een betere keuze geweest achteraf gezien, maar ik wou het op het hoogste niveau proberen. Bij Juventus kon ik meer verdienen dan bij Roma, maar ik had het gevoel dat Rome me echt wou binnenhalen. Ik wil er nog altijd slagen.”

Anderlecht voerde eerder de forcing voor de rechtsback. “De hoofdscout van Anderlecht is in Rome geweest en ze wilden me er graag bij, maar Murillo moest eerst vertrekken. Uiteindelijk bleef hij en zocht ik een club waar ik zeker ging spelen. Zo ben ik hier in Kortrijk beland. Ik was niet echt teleurgesteld, want ik wil gewoon tonen wat ik in mijn mars heb.”