Julien Ngoy : "We waren sterker dan Standard"

Eupen verloor gisterenavond van Standard (0-2) op de 24ste speeldag van de Jupiler Pro League.

Eupen verdedigde goed tegen Standard en verdiende gezien de wedstrijd misschien wel wat meer, maar de Rouches wonnen uiteindelijk met 0-2. "We waren sterker dan Standard, we hadden het balbezit en de kansen zoals in de heenwedstrijd. We waren gevaarlijker dan zij. We speelden een heel goede wedstrijd, maar we maakten een fout bij het eerste doelpunt", vertelde Eupenspeler Julien Ngoy na het laatste fluitsignaal.

Zaterdag staan ​​de Panda's tegenover Seraing, een heel belangrijke wedstrijd in de race om het behoud. "Je moet er alles aan doen om te winnen van een goede ploeg vooraan. We zijn nog niet gered, en het is een zespunten wedstrijd. Bovendien kwamen ze bij ons winnen, we moeten revanche nemen", onderstreepte de zeer verdienstelijke spits van Eupen. "Ik ben gefocust op Eupen en de tien wedstrijden die nog te spelen zijn. We zullen zien aan het einde van het seizoen", besloot Ngoy.