Mazzù voor de kraker tegen Club Brugge: "Een enorme uitdaging in volwassenheid"

Union vertrekt zonder al te veel druk naar het Venetië van het Noorden voor de topper tegen Club Brugge.

Sinds de competitiestart is Union bezig aan een prachtig seizoen. Ze zijn om titeljacht en kunnen die ambities vandaag extra in de verf zetten. Vanavond spelen de Brusselaars op het veld van Club Brugge. "Bij elk succes heb je kwaliteit, verlangen, ambitie en soms een beetje geluk nodig. De spelers geloven in ieder geval elke week dat ze de volgende wedstrijd kunnen winnen", vertelt Felice Mazzu aan La DH. "Nu al een voorsprong van negen punten hebben is enorm als je weet dat we van tweede klasse komen en dat ons oorspronkelijke doel het behoud was", voegt de trainer van Union er nog aan toe.

"Deze wedstrijd zal een enorme uitdaging zijn in volwassenheid, in ambitie en in de wens om iets te creëren. De Bruggelingen verklaarden alvast dat ze willen bewijzen dat ze de beste zijn. Qua infrastructuur, middelen of zelfs kwalitatief en kwantitatief kan ik het nu al zeggen: Ja, Club Brugge is beter dan ons", verklaart Mazzu. Toch toont de coach van Union zich strijdvaardig en heeft hij geen schrik van de landskampioen: "Van onze kant zullen we er alles aan doen om een ​​goede wedstrijd te spelen. We willen ons verhaal voortzetten."