Newcastle doet serieus bod op middenvelder Lyon

De transferperiode loopt op zijn einde, maar Newcastle wil nog enkele versterkingen halen. Bruno Guimarães van Lyon zou de volgende kunnen zijn...

Newcastle United heeft na de overname door de prins van Saudi-Arabië heel wat geld. Ze staan momenteel nog op degraderen, maar dat zou een ramp zijn voor de club. Deze winter versterkten ze zich dus ook al met de aankoop van Wood en Trippier. Bruno Guimarães, defensieve middenvelder van Lyon, kan de volgende worden in dat rijtje.

De Braziliaanse middenvelder van Lyon heeft een marktwaarde van om en bij de 30 miljoen euro. Newcastle bracht een officieel bod uit van 40 miljoen euro. Het zou een hele ambitieuze transfer zijn, want Guimarães staat ook in de belangstelling van grote clubs als Arsenal en Juventus. De gesprekken vinden plaats, maar voorlopig is er nog geen deal gesloten.