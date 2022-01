Adama Traoré tekent weldra bij FC Barcelona

Dit weet transferkenner Fabrizio Romano. Adama Traoré zal terugkeren naar hte oude nest. Zijn medische keuring was al gepland voor deze week, en die heeft de flankaanvaller vandaag ook effectief afgewerkt. Traoré, die overkomt van Wolverhampton Wanderers tekent in eerst instantie een huurcontract tot het einde van dit seizoen. Voor 30 miljoen euro zouden ze hem naderhand dan permanent kunnen overnemen, al zijn ze niet verplicht tot aankoop.

