Ex-speler schat de situatie bij Beerschot in: "In één iemand heel teleurgesteld"

Beerschot lijkt na het verlies tegen Seraing voor een onmogelijke opdracht te staan om de club nog in 1A te houden.

Mathematisch kan het nog, maar wellicht is het liedje in 1A door de nederlaag tegen Seraing helemaal uitgezongen voor Beerschot. Oud-speler Patrick Vervoort schat de situatie in. “Op het vlak van mentaliteit valt de spelers weinig te verwijten”, zegt hij in Het Nieuwsblad. “Van alle wedstrijden die ik gezien heb, hebben ze het maar één keer laten afweten: tegen Anderlecht. In alle andere wedstrijden hebben ze hun truitje natgemaakt.”

Vervoort zag dat Beerschot te weinig kwaliteit in huis heeft. “Niet alleen het gebrek aan scorende spitsen heeft dit seizoen het verschil gemaakt. In elke linie kan deze ploeg wel een kwaliteitsinjectie gebruiken. Bij het versterken van de kern heeft het bestuur een inschattingsfout gemaakt, dat heeft de club al toegegeven. Voor de lange termijn was de basis onvoldoende.”

Ook met de keuze van trainers liep het niet zoals het moet. “Achteraf is het makkelijk gezegd dat de aanstelling van Peter Maes een inschattingsfout was. Misschien paste hij niet bij de stijl van het huis, maar als trainer moet je wel het nodige materiaal krijgen. De andere coaches slagen er nu toch ook niet in om de situatie om te draaien, hè.”

Vervoort is echter enorm teleurgesteld in het seizoen van Holzhauser. “Hij heeft te weinig zijn verantwoordelijkheid genomen. Met zijn kwaliteiten moet hij zeggen: Geef die bal maar aan mij, ik probeer wel het verschil te maken. Ook op stilstaande fases was hij dit seizoen niet beslissend genoeg.”