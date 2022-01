Hein Vanhaezebrouck wil een evenwichtige kern: "Ik zei eerder al dat we met een onevenwicht zaten in de kern. Dat proberen we op te lossen."

AA Gent kende een rustige transferperiode tot dusver. Er vertrekken er en er komen erbij. Het belangrijkste voor Hein Vanhaezebrouck is dat het onevenwicht in de kern opgelost raakt.

Vanhaezebrouck is alvast niet ongerust. “Ik ben nooit ongerust. Eigenlijk ben ik zelfs heel rustig. Ik laat de dingen op mij afkomen. Jongens die vertrekken, ok, jongens die erbij komen, ook ok. Je kunt er niets aan veranderen. We zullen na 31 januari zien wat de situatie is en met die jongens zullen we de doelstellingen die we hebben vooropgesteld hebben”, verklaarde hij bij Het Nieuwsblad.

Toch wil Vanhaezebrouck de kern in evenwicht hebben. “De situatie is wat ze is, wat zijn de opties en wat staat er tegenover? We hebben een grote groep maar op bepaalde posities vertrekt er beter niemand, anders moet je wel iets erbij halen. We proberen een juiste analyse te maken. Ik zei eerder al dat we met een onevenwicht zaten in de kern. Dat proberen we op te lossen.”