'Ilombe Mboyo haalt neus op voor Frans avontuur'

Ilombe 'Petit Pele' Mboyo maakte afgelopen zomer de ietwat verrassende transfer van STVV naar AA Gent. De Buffalo's betaalden 500 000 euro voor de ervaren spits. In de Ghelamco Arena komt de 34-jarige aanvaller nauwelijks aan de bak.

Ondanks de overvolle kalender van de Buffalo's mocht Mboyo tot dusver amper vier keer aan een wedstrijd starten. Voor het overige moet hij zich schikken met een rol als bankzitter of als tribuneklant.

Foot Mercato laat weten dat Sochaux Mboyo het hof heeft gemaakt. De voormalige Rode Duivel had echter geen zin in een avontuur in de Ligue 2. Sochaux draait knap bovenin mee in de Ligue 2. Het nummer drie uit de Franse tweede klasse telt amper twee punten minder dan koploper Toulouse.

Onlangs kwam Mboyo in opspraak nadat hij werd opgepakt voor huiselijk geweld.