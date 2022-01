Top&Flop Luikse vreugde, Cercle Brugge en Mignolet vs Beerschot, het geduld van Gheysens en angst

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Luikse vreugde Grote vreugde in Luik, waar beide ploegen nog eens wonnen en zo een goede zaak doen in de strijd tegen degradatie. Voor Standard lijken er stilaan betere momenten op komst, voor Seraing was de clash met Beerschot hyperbelangrijk. Mikautadze deed eindelijk nog eens van zich spreken. Cercle ploeg van't stad Stilaan moeten we spreken van ronduit waanzinnig cijfers die Cercle Brugge neerzet onder de nieuwe coach Thalhammer. © photonews 24 op 27 werd behaald in de laatste negen wedstrijden - de eerste van acht overwinningen werd wel nog behaald onder Vanderhaeghe. En het voetbal was ook in Anderlecht opnieuw oogstrelend. Simon Mignolet Er werd de voorbije maanden af en toe eens smalend gedaan over de Doelman van het Jaar. Dertig tegendoelpunten, af en toe een foutje, ... Zijn niveau zou tanende zijn, maar tegen Union bewees hij opnieuw dat hij wel degelijk een puntenpakker is. Op het einde van het seizoen zal blijken of de nederlaag afwenden tegen de Brusselaars zijn impact zal hebben op de eindafrekening. FLOP Beerschot heeft een probleem Beerschot heeft een probleem Beerschot leek eindelijk opnieuw een beetje op weg naar een mogelijke comeback, maar tegen Seraing lieten ze het opnieuw helemaal afweten. En zo is de kloof met de voorlaatste opnieuw tien punten, met nog tien speeldagen voor de boeg is dat een berg waar De Mannekes voor staan stilaan. Gheysens is het beu Antwerp liet ook in de midweek opnieuw heel weinig zien, tot onvrede ook van sterke man Paul Gheysens. Die kwam na de wedstrijd zelfs de kleedkamer van de troepen binnengestormd op De Bosuil. Het geduld is stilaan op. Angst Het viel toch op in bepaalde wedstrijden dat de schrik om te verliezen groter was bij sommige ploegen dan de drang om te winnen. In de fase waarin we zitten willen vele ploegen zich redden of een zo goed mogelijke positie verwerven richting rest van het seizoen. Club Brugge drukte niet door tegen Union, om de kloof zeker geen 12 punten te maken. Essevee wilde zeker ook niet verliezen van rechtstreekse concurrent OHL en vice versa, ...