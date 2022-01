Systeem aanpassen of Noa Lang rijtje lager? Club Brugge mist sterkhouder tegen KV Kortrijk

Over de defensie van Club Brugge is de voorbije weken al heel wat inkt gevloeid. Tot overmaat van ramp kan Alfred Schreuder op bezoek bij KV Kortrijk geen beroep doen op Clinton Mata, de meest betrouwbare schakel in de blauw-zwarte afweergordel.

Clinton Mata wilde in de eerste helft van Club Brugge-Union gaan bemiddelen in een opstootje tussen Noa Lang en Siebe Van der Heyden. Lawrence Visser trakteerde de verdediger van Union én Mata op geel. Meteen de vijfde gele kaart van het seizoen voor de 29-jarige kilometervreter van Club Brugge, die daardoor de wedstrijd tegen KV Kortrijk aan zijn neus ziet voorbijgaan. Ideaal is dit allerminst voor Alfred Schreuder, zeker niet nu Ignace Van der Brempt vertrokken is naar RB Salzburg. Het wordt dan ook improviseren voor Alfred Schreuder, want ook Tajon Buchanan (interlandverplichtingen met Canada) is onbeschikbaar. Gooit hij zijn systeem om, zet hij een linkspoot op de rechterflank of moet Noa Lang depanneren? Aan Schreuder en zijn staff om de puzzel te leggen tegen zondagavond.





Volg KV Kortrijk - Club Brugge live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (30/01).