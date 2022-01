KV Kortrijk wil Europees voetbal halen: "Uitgerekend hoeveel punten we nodig hebben"

Marko Ilic en Aleksandar Radovanovic maken deel uit van de ruggengraat van KV Kortrijk. Het tweetal zit nog met heel wat ambities.

Kortrijk kreeg dit seizoen 26 doelpunten tegen, amper twee clubs hebben minder goals moeten slikken. Vanavond staat het duel tegen Club Brugge op de agenda.

De vraag is uiteraard of het tweetal volgend seizoen nog bij KVK speelt, maar die vraag ontwijken ze allebei heel graag bij Het Laatste Nieuws.

“Daar ben ik nu nog niet mee bezig. Mijn focus ligt hier. Het is onze droom om samen op het Europese toneel te spelen”, zegt Ilic. “Idealiter Champions League, maar dat zal wel niet voor volgend jaar zijn. (lacht) De Conference League kan wel nog altijd.”

“De play-offs zijn ons doel. Gisteren hadden we het er nog over met Ante Palaversa: de conclusie was dat we nog minstens vijftien punten nodig hebben om de play-offs te halen”, vult Radovanovic aan.