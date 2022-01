Tottenham haalt twee versterkingen, kan Bergwijn nu naar Ajax trekken?

Tottenham werd de voorbije weken genoemd in meerdere transferdeals maar zag Adama Traoré naar Barcelona gaan en Diaz naar Liverpool. Toch zijn de Spurs erin geslaagd om ook toe te slaan op de transfermarkt.

Want Tottenham heeft de Zweedse winger Dejan Kulusevski overgenomen van Juventus. De 21-jarige Kulusevski geldt als een groot talent in het internationale voetbal en wordt voor 18 maanden geleend door Tottenham, mogelijk met een verplichte aankoopoptie. Bovendien maakt ook Rodrigo Bentancur dezelfde beweging, al is die transfer nog niet officieel bevestigd.

Dejan Kulusevski to Tottenham, here we go! He’ll fly to London today. Total agreement reached with Juventus âšȘ #THFC



Deal will be around €40m plus add ons - including loan fee and buy clause that could become mandatory in case of UCL qualification/certain number of appearences. pic.twitter.com/HQi56zVbrw