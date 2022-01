📷 Vriendin van Mason Greenwood deelt choquerende beelden van misbruik

Op Instagram plaatste de vrouw foto’s van blauwe plekken en verwondingen die door Greenwood veroorzaakt zouden zijn. Ze postte ook een geluidsfragment waarin te horen is dat Greenwood haar dwingt om seks te hebben.

Manchester United reageerde in Engelse media met een korte verklaring. “We zijn op de hoogte van afbeeldingen en beschuldigingen die op sociale media circuleren. We geven verder geen commentaar totdat de feiten zijn vastgesteld. Manchester United keurt geen enkele vorm van geweld goed.”

TW 🚫🚫🚫🚫🚫

*rape/SA/DV*



You can say innocent until proven guilty all you want but if you want to defend someone after this is presented then that’s on you.



Has Robson Mason Greenwood’s girlfriends story. pic.twitter.com/aQHwlakSkw