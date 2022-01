OFFICIEEL: Waasland-Beveren haalt winger van KV Kortrijk in huis

Waasland-Beveren heeft ook nog toegeslagen op de laatste transferdag. Eric Ocansey (24) wordt de komende zes maanden gehuurd van KV Kortrijk.

Ocansey belandde in 2015 in Eupen nadat hij rechtstreeks overkwam van de Aspire Academy. De linkspoot kwam bij de Panda’s in vier seizoenen 119 keer in actie, scoorde zestien keer en gaf tien assists. In 2019 verliet Ocansey Duitstalig België en vertrok hij naar de andere kant van het land om voor KV Kortrijk te spelen.

Bij de Kerels toonde hij ondertussen in 63 wedstrijden zijn kunnen en scoorde hij vier keer. Waasland-Beveren is daarmee wel heel actief geweest in deze mercato.