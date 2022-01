Te veel wingers bij Club Brugge: Sowah wordt verhuurd aan Nederlandse eersteklasser

Club Brugge heeft deze winter twee extra wingers gehaald en dus zijn de plaatsjes daar plots heel duur geworden. Kamal Sowah, die voor 9 miljoen euro werd aangekocht, wordt voor een half jaar verhuurd.

De 22-jarige rechtsbuiten werd deze zomer pas aangekocht, maar wordt nu verhuurd aan AZ. Club heeft heel veel geïnvesteerd in de jonge Ghanees, maar die kon zijn niveau van bij OH Leuven nog niet etaleren in Jan Breydel.

Sinds eind oktober moet hij het doen met korte invalbeurten en hij zat zelfs een paar keer in de tribune. Club hoopt nu dat hij bij AZ vertrouwen opdoet om sterker terug te keren. Komende zomer zal er sowieso wat uitgaand verkeer zijn bij blauw-zwart en dan moet hij zich weer kunnen tonen.